ЦИК снова отказала в регистрации инициаторам "Таможенного референдума"

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании отказала в регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, образованных на собраниях граждан, которые состоялись 9 октября в Николаеве, Сумах, Днепропетровске, Севастополе и Кривом Роге.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 12 членов ЦИК, 1 воздержался.

Читайте также: Министр юстиции назвала коммунистов спамерами

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера во время заседания напомнил, что 3 октября в ЦИК поступило постановление Окружного административного суда Киева от 2 октября о запрещении направлять своего представителя на собрания граждан. 4 октября ЦИК информировала организаторов собраний о том, что не будет направлять своего представителя на собрания.

В то же время собрания были проведены, что, в частности, не отвечает закону Украины о всеукраинском референдуме.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ организовывать и проводить собрания граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда ЦИК запрещено было направлять своего представителя на собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума.

8 сентября КПУ и «Украинский выбор» провели собрания граждан по формированию инициативной группы по организации референдума за вступление Украины в Таможенный союз, однако ЦИК отказал инициативной группе в регистрации.

В начале октября в КПУ заявили, что направили в ЦИК уведомление о проведении в регионах Украины собраний граждан относительно проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины.

4 октября Окружной административный суд Киева запретил ЦИК направлять своих представителей в регионы Украины на собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины, которые планируется проводить на протяжении октября.