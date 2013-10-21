Глава МИД Дании: Украина должна быть отважной и продолжать в этом ключе

В интервью УНИАН в Люксембурге в кулуарах Европейского Совета на уровне министров иностранных дел, господин Совндал также отдал должное тем шагам, которые совершил Киев для подписания Соглашения об ассоциации с ЕСЧ.

"Здесь (в вопросе Тимошенко - УНИАН) говорится о плохой привычке. Когда человек, который перед этим был у власти направляется в тюрьму - это не тот путь, которым обычно руководствуется демократия, когда завершаются выборы," - сказал глава датской дипломатии.

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Он сказал, что надеется на освобождение Тимошенко, которая сейчас находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

"И в то же время я хотел бы подчеркнуть прогресс, который сделала Украина. Украина должна быть отважной и продолжать в этом же ключе", - сказал в интервью господин Совндвал. "Это касается реформы правовой системы и избирательных законов и также - это касается экономических и социальных реформ. Украина от этого только выиграет, когда будет двигаться в направлении демократии и верховенства права".

Европейский Совет на уровне министров иностранных дел не принял в Люксембурге окончательного решения о подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, перенеся решение на 18 ноября.