На выборах в ВР в октябре лидировали бы ПР, Батькивщина и УДАР - исследование

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, 23% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 22% – за «Батькивщину», 18% – за «УДАР», 9% – за Коммунистическую партию, 7% – за «Свободу». Еще около 6% избирателей поддержали бы другие партии, не определились с выбором – 14%.

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Для корректного сравнения показателей партий с результатами выборов было проведено перераспределение «неопределившихся». Результат засвидетельствовал, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале октября 2013 года, то за Партию регионов проголосовали бы 27% избирателей, за «Батькивщину» – 26%, за «УДАР» – 21%, за КПУ – 10%, за «Свободу» – 9%. Другие партии – около 7%.

«Следовательно, по сравнению с результатами парламентских выборов совокупная поддержка оппозиционных партий («Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы») увеличилась с 50 до 56%, в то же время совокупная поддержка партий, которые формируют большинство в парламенте (Партии регионов и КПУ), уменьшилась с 43 до 37%», - отмечается в исследовании.

В феврале 2013 года совокупная поддержка оппозиционных партий составляла 56%, а партий большинства – 38%. «Таким образом, уровень совокупной поддержки почти не изменился, однако изменения произошли внутри оппозиции, в частности, уменьшилась поддержка «Свободы», вместо этого несколько возросла поддержка «Батькивщины». Также несколько уменьшилась поддержка Партии регионов», - говорится в исследовании.

Партия регионов остается единоличным лидером симпатий на Донбассе, Юге и Востоке страны. В свою очередь «Батькивщина» лидирует на Западе, в Центре и на Севере. «УДАР» обогнал «Батькивщину» на Востоке и «Свободу» – на Западе. «Свобода» и в дальнейшем имеет наивысшую поддержку на Западе. КПУ поддерживает почти каждый шестой избиратель на Донбассе, Юге и Востоке страны. Больше всего «неопределившихся» – на Донбассе (25%).

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале октября 2013 года, то участие в них приняли бы около 70% избирателей.

Опрос проводился 26 сентября – 6 октября 2013 г. Всего опрошены 2000 респондентов, погрешность репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%.