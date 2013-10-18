На рассмотрение ВР внесен законопроект, который позволит Тимошенко лечиться в Германии

Народный депутат Украины Николай Рудьковский (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона “О внесении изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно правового регулирования лечения осужденных за рубежом)”.

Законопроект зарегистрирован в ВР, но в настоящее время текст его недоступен.

В то же время УНИАН имеет в своем распоряжении данный законопроект, которым, в частности, предусмотрено дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Украины статьей 107-1 “Лечение за рубежом осужденных к лишению свободы”. В соответствии с этой статьей, в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в местах лишения свободы и заведениях и учреждениях здравоохранения Украины осужденные к лишению свободы имеют право на лечение за рубежом. Отмечается, что заключение о необходимости получения осужденными надлежащего лечения и медицинской помощи за рубежом составляется и утверждается врачебной комиссией из числа представителей центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения и центрального органа исполнительной власти в сфере исполнения уголовных наказаний.

Решение о лечении осужденного за рубежом, его прекращении или продолжении принимается судом на основаниях, предусмотренных в данной статье и в порядке, предусмотренном статьями 537-539 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также данной статьей предусмотрено, что при решении вопроса о лечении осужденного за рубежом, его прекращении или продолжении суд учитывает тяжесть совершенного преступления, характер заболевания, личность осужденного, выводы врачебных комиссий, наличие подтверждения заграничного лечебного заведения о возможности предоставления соответствующих медицинских услуг и лечения, наличие поручителей и другие обстоятельства дела. Решение о лечении осужденного за рубежом может быть принято судом лишь относительно больничных заведений стран, с которыми Украина имеет дву- или многосторонние договоры по сотрудничеству в сфере исполнения решений судов по уголовным делам. Способ и сроки перемещения осужденного в заграничное лечебное заведение, ответственные при перемещении осужденного в заграничное лечебное заведение определяются судом. На основании выводов врачей заграничного лечебного заведения срок лечения осужденного может быть продлен в предусмотренном законодательством порядке на срок, определенный судом.

В соответствии с данной статьей, по окончании срока, определенного судом для лечения за рубежом, осужденный возвращается в Украину для продолжения отбывания наказания.

Медицинская помощь и лечение за рубежом осуществляются за счет личных денежных средств осужденного или средств родных и близких осужденного.

Кроме того, предусмотрено внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми определяется, что в постановлении о лечении осужденного за рубежом суд обязательно отмечает: срок лечения и название медицинского заведения, в котором будет лечиться осужденный; условия и порядок перемещения осужденного в заграничное медицинское заведение; ответственных лиц при перемещении осужденном в заграничное медицинское заведение; поручителей, которые в установленном законодательством порядке будут нести ответственность в случае невозвращения осужденного в Украину по окончании срока лечения за рубежом.

Кроме того, предусмотрено, что время пребывания осужденного в лечебном учреждении за рубежом засчитывается в срок лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Украины Виктор Янукович пообещал подписать закон, который позволит выезд экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границу на лечение.

При этом, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак надеялся уладить вопрос с отправкой Тимошенко в Германию на следующей неделе.