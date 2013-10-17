Янукович пообещал подписать закон, который позволит Тимошенко лечиться в Германии

Президент Украины Виктор Янукович обещает подписать закон, согласно которому экс-премьер-министру Юлии Тимошенко будет разрешено выехать за границу на лечение.

Об этом он заявил на брифинге в Светлодарске Донецкой области, отвечая на вопрос УНИАН.

Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нужный закон, и пока нет закона, который бы позволил уехать Тимошенко за границу.

«Как только этот вопрос будет решен в парламенте и на стол мне ляжет соответствующий закон, естественно, я его подпишу», - сказал Президент.

При этом Янукович добавил, что саму процедура выезда за границу Тимошенко уже решит суд, потому что, каким он будет, он сказать пока не может.

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По словам Януковича, очень много по этому вопросу он узнает от журналистов, и у него нет личного контакта с Тимошенко.

Как отметил Президент, консультанты ему говорили, что этот закон «нужно было сделать давно, полтора года назад».

Но Янукович заявил, что в том, что закон не был рассмотрен и подписан, «виновата только оппозиция, которая не захотела тогда его рассматривать». Об этом Президент сказал с улыбкой и развел руками.