Янукович пообещал подписать закон, который позволит Тимошенко лечиться в Германии
Президент подпишет соответствующий закон, как только его примут в парламенте.
Президент Украины Виктор Янукович обещает подписать закон, согласно которому экс-премьер-министру Юлии Тимошенко будет разрешено выехать за границу на лечение.
Об этом он заявил на брифинге в Светлодарске Донецкой области, отвечая на вопрос УНИАН.
Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нужный закон, и пока нет закона, который бы позволил уехать Тимошенко за границу.
«Как только этот вопрос будет решен в парламенте и на стол мне ляжет соответствующий закон, естественно, я его подпишу», - сказал Президент.
При этом Янукович добавил, что саму процедура выезда за границу Тимошенко уже решит суд, потому что, каким он будет, он сказать пока не может.
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По словам Януковича, очень много по этому вопросу он узнает от журналистов, и у него нет личного контакта с Тимошенко.
Как отметил Президент, консультанты ему говорили, что этот закон «нужно было сделать давно, полтора года назад».
Но Янукович заявил, что в том, что закон не был рассмотрен и подписан, «виновата только оппозиция, которая не захотела тогда его рассматривать». Об этом Президент сказал с улыбкой и развел руками.