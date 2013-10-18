Рыбак надеется решить вопрос с отправкой Тимошенко в Германию на следующей неделе

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит проект закона, который позволит выезд экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на лечение в Германию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом спикер сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада». (22-25 октября в ВР будет пленарная неделя – УНИАН).

«Есть вопрос об отправке осужденной Тимошенко на лечение в Германию», - сказал, в частности, Рыбак, заметив, что «вопрос непростой, поскольку отсутствует юридическая основа для принятия решения Президентом Украины».

При этом председатель ВР выразил надежду, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит проект закона, который будет касаться возможности лечения тяжелобольных осужденных за пределами Украины.

«Думаю, на следующей неделе какой-то вариант закона для осужденных, которые тяжело болеют, отбывают наказание, но вылечить в Украине их невозможно, будет подан народными депутатами», - сказал спикер, добавив, что «данный закон должен быть таким, чтобы осужденные не избегали наказания, потому что лечение - это не помилование».

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Рыбак отметил, что данный закон нужно писать не под одну персону, а относительно такой категории больных осужденных, «хотя много таких людей и не будет».

Руководитель парламента выразил убеждение, что поиск компромиссного решения должен состояться в рамках конституционных полномочий Верховной Рады Украины и с учетом нынешних политических реалий.