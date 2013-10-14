ВАКС и Нацкомфинуслуг проведут заключительный урок по курсу финансовой грамотности в Киевской гимназии № 30 «ЕкоНад»

В Международный день кредитных союзов ВАКС и глава Нацкомфинуслуг подытожат результаты курса финансовой грамотности «Планируй будущее», который прошли учащиеся старших классов Киевской гимназии № 30 «ЭкоНад».

Урок начнется 17 октября в 11:00 по адресу гимназии № 30 «ЭкоНад» (ул. Березняковская, 30б). По окончанию урока запланирована пресс-конференция.

Участники мероприятия:

Борис Визиров, Председатель Нацкомфинуслуг,

Виктория Волковская, президент ВАКС,

Лилия Донская, директор гимназии № 30 «ЭкоНад»,

Татьяна Гирченко, Директор института магистерского и последипломного образования Университета банковского дела НБУ.

В рамках урока будут приведены итоги курса по финансовой грамотности «Планируй будущее», проведенного ВАКС.

Председатель Нацкомфинослуг вручит учащимся гимназии «ЭкоНад» соответствующие сертификаты.

Кроме того, речь пойдет о финансовом рынке, его регулирования и ожиданиях, об уровне финансовой грамотности украинцев.

Как постановлено Правительством в Концепции защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг в Украине, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2009 № 1026-р, внедрение образовательных программ для потребителей является одним из путей реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Внимание со стороны Председателя Нацкомфинуслуг к повышению финансовой грамотности молодежи свидетельствует о том, что регулятор небанковских финансовых рынков обеспокоен проблемой финансового образования украинцев и заинтересован в укреплении доверия к финансовому сектору Украины.

Современные тенденции воспитания молодежи в последнее время все больше ориентированы на примеры деятельности конкретных личностей, влияющих на развитие рынков, государств и мирового сообщества.

Так, в частности, представители европейского и американского истеблишмента постоянно выступают на торжественных мероприятиях в школах и высших учебных заведениях, делятся своим опытом и вдохновляют своим примером учеников и студентов совершенствоваться как личностей. В последнее время это внедряют и в Украине — Президент, политики, руководители государственных органов власти и т.д.

Насущная необходимость улучшать уровень финансового образования украинской молодежи — сегодня вопрос национальной безопасности. Об этом свидетельствует в том числе общегосударственный проект по повышению финансовой грамотности населения с привлечением Национального банка Украины и Министерства образования.

ВАКС как представитель кредитных союзов, объединяющих более полумиллиона физических лиц (50 % от общего числа членов кредитных союзов по Украине) рынка кредитной кооперации, начиная с 2007 года, постоянно проводит просветительские мероприятия по финансовой грамотности украинского. ВАКС и ОО «Институт финансовых технологий» являются учредителями «Национальной сети финансового просвещения».

Кредитные союзы-члены ВАКС во время просветительских и образовательных мероприятий уделяют большое внимание курсу финансовой грамотности, в том числе для школьников среднеобразовательных и специализированных учебных заведений.

В 2013 году консультанты ВАКС по финансовому просвещению обучили более 1 600 украинцев

В I полугодии 2013 консультанты ВАКС сделали финансово более грамотными 1 675 украинцев.

В частности, в январе — июне этого года 19 тренеров (предоставивших ВАКС свои отчеты) провели 53 учебных мероприятия, в них участвовало 1 014 членов кредитных союзов. Также тренеры предоставили 611 консультаций, направленных на решение проблем или недоразумений в финансовых отношениях.

Стоит отметить, что в учебных мероприятиях, направленных на финансовое просвещение, не только взрослые, но и дети — таких маленьких потребителей финансовых услуг было 50 за отчетные период.

Отдельного внимания заслуживает работа Ровенской ассоциации кредитных союзов: РАКС не только провела тренинги и семинары по финансовой грамотности для своих членов, но и стала инициатором программы на местном радио, в рамках которой Александр Бахмачук, председатель правления КС «Запад-Капитал», дважды в неделю рассказывает о финансах.

Начиная с 2010 г., ВАКС подводит итоги проведенных учебных мероприятий и предоставленных консультаций тренерами по финансовому просвещению, обучавшихся по программам «Планируй будущее» и «Управление долгом». В общем, обучение прошли 76 человек.

Приводим итог работы тренеров за последние три года:

• 2010 год: проведено 36 мероприятий, в которых участвовало 570 украинцев;

• 2011 год: 120 мероприятий, учились 1 591 украинцев;

• 2012: 157 мероприятий, обучение и консультации получили 2 388 украинцев.

Итак, в 2010-м — I квартале 2013 году благодаря кредитным союзам-членам ВАКС 6 224 граждан нашей страны уже получили первичные навыки финансовой грамотности.

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