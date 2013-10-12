МВФ: диалог с Украиной впал в спячку

Директор Европейского департамента Фонда Реза Магадам констатировал это, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС сегодня на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

"Нам известно об интересе украинских властей к диалогу с Фондом по программе, - сказал специалист. - Такие дискуссии велись, то прерываясь, то снова возобновляясь. Но у Украины имеются очень сложные вызовы, особенно на структурном фронте".

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Магадам отметил, что МВФ необходима открытость украинского правительства в отношении повестки дня реформ, чтобы появился реалистичный шанс на новую программу Фонда "Надеемся, она появится. Но пока ее нет", - добавил он.

"Диалог в последнее время "впал в спячку", - продолжал представитель МВФ. "Мы рады будем возобновить этот диалог, но он сможет принести успех, только если мы увидим достаточно серьезное отношение к тем реформаторским вызовам, на которые необходимо ответить этой стране", - добавил глава Европейского департамента Фонда.

Напомним, Украина ведет переговоры с МВФ относительно нового соглашения stand-by. Одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой помощи Международного валютного фонда является повышение тарифов на газ для населения на 40%.