Эксперт: МВФ в своих отчетах по Украине упускает важные детали

Такое мнение высказал управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман.

«В случае достижения договоренности с МВФ долю гривны можно будет увеличить, но только после самой сделки с фондом. К сожалению, одним из требований МВФ может стать уход от фиксированного обменного курса, что спровоцирует нестабильность на валютном рынке и единовременную перестановку курса на 2-3% выше текущих уровней. К сожалению, специалисты фонда исходят из ошибочного предположения, что главная проблема Украины – это заниженные курс гривны и тарифы на коммунальные услуги и газ для населения», - считает он.

По словам Наймана, специалисты фонда традиционно как минимум раз в полгода объявляют несколько ложных тезисов по глобальной экономике и еще ни раз не извинились за свои ошибки. Хотя извинения (и желательно финансовая компенсация) были бы вполне уместны, так как МВФ подталкивает правительства к совершению действий, что частенько только ухудшает ситуацию.

«Подходы МВФ, как правило, механистичны и математически чисты, что далеко от реальной экономики. При этом в своих аналитических расчетах они часто упускают важные детали. Например, для Украины этой «маленькой» деталью являются деньги гастарбайтеров – разница между официальной и неофициальной, но западной статистикой (которой достаточно доверия) составляет порядка $4-6 млрд. в год в пользу Украины. И это нужно учитывать при расчете платежного баланса страны», - констатирует эксперт.

Найман также выразил сомнение, что специалисты МВФ просчитывают, как повлияет на экономику и платежный баланс рост или снижение курса гривны.

«Сомневаюсь. То что вырастет инфляция из-за подорожания импортных товаров – это замечательно и позволит пополнить госказну. Однако последняя одновременно пострадает от роста стоимости обслуживания внешних долгов, а также снижения поступлений от населения, финансового сектора и реальной экономики, которые также имеют значительные валютные обязательства», – добавил управляющий партнер «Капитал Таймс».