В РФ надеются, что гибель украинских рыбаков не повредит "братским отношениям с Украиной"

Об этом сегодня на брифинге в Москве сказал директор Департамента информации и печати МИД России Александр Лукашевич, отвечая на вопрос УНИАН, на каком этапе расследование гибели четырех граждан Украины и вопрос возвращения на Родину пятого выжившего.

«Сейчас вопросом вплотную занимаются прокуратуры двух государств, к сожалению, инцидент с такими тяжелыми последствиями очень политизирован в Украине, и я вполне понимаю тональность вашего вопроса. Мы очень надеемся, что через эти контакты удастся решить это без ущерба нашим братским отношениям с Украиной», - сказал Лукашевич

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Он подчеркнул, что это неоднократно обсуждалось по линии внешнеполитических ведомств двух стран, и на прошлой неделе этот вопрос обсуждался на уровне статс-секретаря - заместителя главы МИД России Григория Карасина и первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко.

Справка УНИАН. 17 июля 2013 года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен. После столкновения он попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 КК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Между тем Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН был обнародован видеосюжет о столкновении. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а спустя некоторое время происходит столкновение. Также слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть. 29 августа начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что этот видеосюжет приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября Департамент информации и прессы МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщил, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по результатам этих консультаций потребовало объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть на Родину Федоровича.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки, но РФ отказала в удовлетворении ходатайства.