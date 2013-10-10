Рыбак назначил ответственных за сотрудничество Рады с Евросоюзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания ВР.

“Мною подписано распоряжение о назначении сопредседателей украинской части Комитета парламентского сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом - Сергея Тигипко и Петра Порошенко”, - сказал Рыбак.

Также председатель ВР добавил, что сообщил об этом президенту Европарламента Мартину Шульцу.

Как сообщал УНИАН, немецкие СМИ написали, что 9 октября очередное заседание делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина в Страсбурге не состоялось, поскольку украинская часть комитета на заседание на явилась.

Вместе с тем председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря заявил, что информация о том, что неприбытие украинской делегации сорвало вчерашнее заседание делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Украина, не отвечает действительности.

“Это искаженная информация. Вчера в Европейском парламенте было заседание европейской части Комитета парламентского сотрудничества, но там не планировалось, а следовательно, соответственно, не могли присутствовать украинские депутаты”, - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что отвечает действительности информация о том, что не завершено формирование руководства украинской части делегации.

“Этот шаг должна сделать Партия регионов, которая до сих пор по непонятным причинам не подает свою кандидатуру на сопредседателя, а значит - делает невозможной работу Комитета парламентского сотрудничества”, - сказал Немыря.

Сегодня же лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что от фракции Партии регионов сопредседателем Комитета по парламентскому сотрудничеству Украина - ЕС избран Тигипко.