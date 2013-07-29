У Порошенко говорят, что официально претензий от России еще не получали

Кондитерская компания Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, пока не получила официального уведомления от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о запрете поставок ее продукции на рынок Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Roshen.

«Официальных документов о запрете поставок мы еще не получали. Пока что ведем переговоры с Роспотребнадзором», - сказала УНИАН пресс-секретарь компании Инна Петренко.

«Оснований для запрета нет, поэтому мы надеемся, что этот вопрос скоро решится», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen. При этом по состоянию на 10:00 по киевскому времени Федеральная таможенная служба России еще не получила указаний Роспотребнадзора о запрете поставок на территорию России продукции Roshen.

Ранее, 11 июля, пресс-секретарь Роспотребнадзора Воропаева сообщила, что Роспотребнадзор забраковал несколько партий украинской кондитерской продукции.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», Киев).