Рыбак объявил перерыв в заседании Рады сразу после открытия

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак пояснил, что перерыв объявляется по просьбе фракций “Батькивщина” и “Свобода” для проведения консультаций по вопросам повестки дня и оглашения заявления.

Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

Первый вопрос сегодняшней повестки дня – рассмотрение евроинтеграционного президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей.