Рыбак объявил перерыв в заседании Рады сразу после открытия
10:16, 10 октября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв на 15 минут в заседании парламента, которое только что открылось.
Рыбак объявил перерыв в заседании Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак пояснил, что перерыв объявляется по просьбе фракций “Батькивщина” и “Свобода” для проведения консультаций по вопросам повестки дня и оглашения заявления.
Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет.
Первый вопрос сегодняшней повестки дня – рассмотрение евроинтеграционного президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей.
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