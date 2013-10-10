Скандал в ЕП: украинские депутаты не прибыли обсудить Вильнюсский саммит

"В своей парламентской практике я еще ни разу не сталкивался с подобным", - заявил член комитета, британский депутат Чарльз Теннок. По его словам, понять и принять этот шаг очень трудно.

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Другой член комитета, польский депутат Марек Сивец, отметил, что депутаты Верховной Рады играют против правил и что такого в истории делегации еще не случалось, пишет Deutsche Welle. Он предложил коллегам самим поехать в Киев и пообщаться с украинскими партнерами в отеле за чашкой чая, если официально им собраться не удалось.

Он также высказал предложение написать открытое письмо для распространения в СМИ, в котором заявить, что заседание комитета накануне Вильнюсского саммита "была парализована бойкотом со стороны украинского парламента".

Проблема заключается в том, что после последних парламентских выборов в Украине, которые состоялись в октябре 2012 года, депутаты не смогли прийти к согласию по поводу того, кто будет возглавлять комитет с украинской стороны.

Интересно, что официального объяснения такого демарша Верховная Рада Европарламента так и не предоставила. Хотя еще в августе Президент ЕП Мартин Шульц прислал на имя председателя Верховной Рады Владимира Рыбака письмо, в котором просил его личном содействии в решении этого конфликта.

Сопредседатель комитета от Европарламента Павел Коваль считает, что причина такого затяжного спора между украинскими депутатами лежит в политических амбициях, поскольку и члены оппозиции, и члены правящей партии хотят получить себе славу евроинтеграторов.

Он также сказал, что по результатам этого заседания, которое не состоялось, евродепутаты пришлют письма на имя Мартина Шульца и Владимира Рыбака, а также прислушиваются к предложению польского депутата Марека Сивеца и поедут в Киев, чтобы неформально пообщаться с украинскими коллегами.

Одним из главных вопросов повестки дня заседания 9 октября должен был стать обмен мнениями по поводу текущего состояния дел в отношениях Украина-ЕС накануне Вильнюсского саммита.