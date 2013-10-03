Фюле высоко оценил евроинтеграционную работу украинского парламента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», они заявили о важности нескольких следующих недель для своевременного выполнения критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в ноябре.

Стороны обсудили перспективы европейской интеграции Украины и вопросы, связанные с подписанием Соглашения об ассоциации во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

«Мы поддерживаем подписание соглашения, но лишь при условии выполнения критериев Совета ЕС», - отметил Фюле, отбросив «возможность ослабления или уменьшения критериев».

Он высоко оценил работу парламента Украины в этом направлении и обсудил с Немырей вопросы, которые еще необходимо рассмотреть Верховной Раде, в частности, закон о прокуратуре.

По теме: Посол США обещает, что Вашингтон продолжит давление для освобождения Тимошенко

Отдельно стороны подчеркнули важность решительных действий и достижение ощутимого прогресса в вопросе решения проблемы политически-мотивированных приговоров, в первую очередь дела экс-премеьр-министра Юлии Тимошенко.

Немыря и Фюле согласились с важностью нескольких следующих недель для своевременного выполнения критериев и подчеркнули важность миссии Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасневским в этой связи.

Кроме того, Фюле выразил поддержку Тимошенко и передал ей слова благодарности за ее конструктивное обращение к 10-й Ялтинской ежегодной встречи ”Украина и мир в эпоху изменений: факторы успеха”, которое высоко оценили участники.

2-3 октября Немыря принимает участие в слушаниях в Европарламенте «Миграция и мобильность в рамках «Восточного партнерства».