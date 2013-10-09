Комитет ВР по правам человека поддержал закон о мирных собраниях

Об этом сообщил руководитель рабочей группы по сопровождению законопроекта, один из его авторов, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Шевченко, проинформировали в его пресс-службе.

Законопроект внесен группой депутатов, среди которых представители как провластных, так и оппозиционных фракций – Юрий Мирошниченко, Григорий Немыря, Сергей Тигипко, Ирина Луценко, Иштван Гайдош, Мустафа Джемилев.

«Это решение – в интересах граждан и открывает путь к голосованию за закон в сессионном зале, - сказал Шевченко. – В условиях свертывания гражданских прав и свобод мы верим, что наш закон позволит сохранить право на мирный протест».

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Законопроект 2508-я детализирует предусмотренное Конституцией право на мирные собрания и вносит изменения в 9 действующих законов. Он, в частности, изымает из Кодекса об админправонарушениях статьи о наказании организаторов и участников акций протеста. Ряд положений включен по настоянию общественных активистов: закон содержит ограниченный перечень оснований для запрета мирных собраний, гарантирует право на контрсобрание, отменяет действие устаревшего Указа Президиума ВР СССР «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». По тексту, организаторы собраний должны сообщать властям о своих планах за 48 часов, но законопроект гарантирует и право на спонтанные собрания – без предварительного сообщения.

Принимая решение, комитет выбирал между этим законопроектом и альтернативным документом от группы депутатов из «УДАРа». Проект №2508-а поддержали как более согласованный между представителями парламента, заинтересованных ведомств и общественных активистов.

«Принятие закона о мирных собраниях – на контроле в Совете Европы, - напомнил председатель постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ, депутат от Партии регионов Иван Попеску. – Я поддерживаю 2508-а, поскольку под ним есть подписи представителей и коалиции, и оппозиции. Он имеет шансы получить больше всего голосов в сессионном зале».

В пресс-службе Шевченко отметили, что, начиная с 2010 года, в Украине стремительно растет количество запретов на проведение мирных собраний. В Киеве действуют судебные запреты на уличные акции на улицах Лютеранская, Банковая и возле здания Генпрокуратуры. Почти в 100 населенных пунктах действуют свои местные положения, которые ограничивают мирные собрания.

11 апреля Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Веренцов против Украины» обязал Киев законодательно закрепить право на мирные собрания.

Как сообщал УНИАН, прошлый состав Верховной Рады пытался принять Закон "О порядке организации и проведения мирных мероприятий". Однако из-за давления оппозиции и общественных организаций окончательная редакция документа так и не появилась.