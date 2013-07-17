УДАР предложил Раде еще один законопроект о мирных собраниях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», над разработкой законопроекта работали, в частности, и правозащитники и представители общественности, в том числе и те, кто высказывал активное неудовлетворение рядом норм законопроекта, зарегистрированного депутатами от Партии регионов, «Батькивщины» и Коммунистической партии в начале июля этого года (№ 2508а). Также критику многих общественных организаций вызывало то, что законопроект № 2508а сохранил структуру и достаточно много норм старого законопроекта № 2450, который был раскритикован Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией), отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, законопроект «ударовцев» базируется на положениях проекта документа о мирных собраниях, который получил в 2011 году позитивное заключение Венецианской комиссии.

Законопроект депутатов от «УДАРа» предусматривает существенное увеличение свободы мирных собраний по сравнению со всеми ранее разработанными проектами документов. В частности, предусмотрено, что сообщение о проведении мирного собрания на территории одного населенного пункта или одного района можно подать за 6 часов до начала собрания. А в случае, если ориентировочное количество участников будет составлять более 1000 человек, или мирное собрание проводится на территории более чем одного района или области, - за 24 часа, проинформировали в партии, напомнив, что документы, которые раньше разрабатывались, устанавливали срок 48 часов.

Кроме того, законопроект «ударовцев» сужает возможности для судебных запретов мирных собраний. В частности, судья не сможет запретить митинг на основе своих предположений, что мирное собрание может быть использовано якобы для пропаганды «междунациональной, религиозной и другой вражды», а также «пропаганды войны, насилия, нарушения основополагающих прав и свобод», если такая цель не указана в поданном в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления сообщении. Нельзя также будет запретить мирные собрания из-за привычных зимних эпидемий гриппа или острых респираторных заболеваний.

Проект закона устанавливает ограничение только на использование оружия во время собраний, как это определено Конституцией Украины. Проект документа прямо определяет возможность для мирных собраний иметь несколько организаторов, а также устанавливает более строгую ответственность милиции за бездеятельность или противоправные действия во время мирных акций.

Предусмотрено, что работники милиции обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение по требованию гражданина, а не только в случаях, когда правоохранитель обращается к гражданину. Также они должны иметь на форме жетон. Предлагается обязать правоохранителей удалять провокаторов с митинга в случае, если с такой просьбой к ним обратились организаторы мероприятия.

Кроме того, предусматривается, что органы, регистрирующие сообщение о мирном собрании, должны проводить такую регистрацию на протяжении всего рабочего времени, а не только в определенные дни и часы, проинформировали в «УДАРе» о сути законопроекта.