Янукович наградил Бойко орденом Ярослава Мудрого

Соответствующий Указ № 550/2013 размещен на официальном сайте главы государства.

“За весомый личный вклад в государственное строительство, развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Бойко Юрия Анатолиевича - вице-премьер-министра Украины”, - говорится в тексте указа.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Президент поздравил вице-премьер-министра Бойко с 55-летием. В своем поздравлении он отметил, что высоко ценит профессионализм, организаторский талант и принципиальность Бойко в отстаивании национальных интересов Украины.