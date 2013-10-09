Оппозиция призвала депутатов направить ходатайство о помиловании Тимошенко

«Для того, чтобы помочь Виктору Федоровичу решить этот вопрос, мы предлагаем, чтобы члены украинского парламента подписали ходатайство о поддержке заявления миссии Кокса-Квасьневского о помиловании Юлии Владимировны. Я убежден, что большинство народных депутатов хотят подписания Соглашения, и мы соберем необходимое количество подписей», - призвал Арсений Яценюк на заседании согласительного совета.

Однако при этом важно обозначить правовые последствия, которых не стоит ожидать в случае, даже если инициатива Яценюка вдруг увенчается успехом.

«Стоит понимать, что помилование, на котором вот уже два дня, как настаивают оппозиционеры, никак не реабилитирует госпожу Тимошенко, - говорит руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды политолог Валерий Кучерук. – Помилование будет означать только то, что она выйдет на свободу и сможет уехать лечиться в Германию. Судимость же, естественно, снята с нее не будет – соответственно, она не сможет баллотироваться на президентских выборах. И в этом смысле решение пресловутого «вопроса Тимошенко» через помилование выгодно всем – и Виктору Януковичу, и тем оппозиционерам, которые видят в госпоже Тимошенко конкурента на будущих выборах и, собственно говоря, Европе».