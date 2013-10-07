В ПР определились с кандидатами в проблемных округах

14:21, 07 октября 2013
Политика
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В ближайшие дни Партия регионов назовет фамилии своих кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в пяти проблемных округах.

Ефремов обещает на днях назвать имена кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после Согласительного совета сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Мы определились по выборам в пяти округах. В ближайшие несколько дней мы вам назовем этих кандидатов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после прошлогодних парламентских выборов ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

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5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

От оппозиции в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская область) баллотировался Аркадий Корнацкий (ВО “Батькивщина”), в округе №194 (Черкассы) – Николай Булатецкий (ВО “Батькивщина”) №197 (Канев, Черкасская область) – Леонид Даценко (ВО “Батькивщина”) № 94 (Обухов, Киевская область) – Виктор Романюк (ВО “Батькивщина”) № 223 (Киев) - Юрий Левченко (ВО “Свобода”).

26 сентября Президент Виктор Янукович подписал Закон «О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

27 сентября ЦИК объявила, что процесс повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 начнется 16 октября.

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