В ПР определились с кандидатами в проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после Согласительного совета сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Мы определились по выборам в пяти округах. В ближайшие несколько дней мы вам назовем этих кандидатов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после прошлогодних парламентских выборов ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

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5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

От оппозиции в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская область) баллотировался Аркадий Корнацкий (ВО “Батькивщина”), в округе №194 (Черкассы) – Николай Булатецкий (ВО “Батькивщина”) №197 (Канев, Черкасская область) – Леонид Даценко (ВО “Батькивщина”) № 94 (Обухов, Киевская область) – Виктор Романюк (ВО “Батькивщина”) № 223 (Киев) - Юрий Левченко (ВО “Свобода”).

26 сентября Президент Виктор Янукович подписал Закон «О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223».

27 сентября ЦИК объявила, что процесс повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 начнется 16 октября.