Кокс и Квасневский пошли ва-банк - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сушко сказал в комментарии журналистам в Кишиневе.

“Если бы источником вчерашней информации был Президент Янукович или кто-то из его окружения, кто имеет непосредственную информацию, тогда можно было бы сказать, что вопрос Тимошенко почти решен, а так я не вижу оснований для излишнего оптимизма”, - сказал Сушко.

Он считает позитивом, что сама Тимошенко признала, что сценарий отъезда на лечение за границу подходит, поскольку было много спекуляций относительно ее позиции по этому вопросу.

“Но способ, которым эта информация была вброшена в публичное пространство, в частности, через Сергея Власенко, который вообще не имеет прямого отношения к этому процессу, несколько настораживает и создает впечатление, что это определенная попытка Кокса и Квасневского если не идти ва-банк, то по крайней мере сдвинуть ситуацию в этом направлении”, - сказал Сушко.

По его словам, руководители Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский пытаются уже через публичное пространство, озвучив этот сценарий и получив согласие Тимошенко, сдвинуть процесс.

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Сушко считает, что на сегодняшний день у Президента Виктора Януковича пространства для маневра нет. “Сейчас коридор определен и нужно принимать решение”, - добавил эксперт.

Он отметил, что сценарий лечения Тимошенко за рубежом обсуждался с Януковичем. “Но твердой гарантии, что так и будет, он еще никому не давал, и в этом есть определенный риск, что теперь, столкнувшись уже с публичным сценарием, Янукович окажется в трудном коридоре, чего он психологически очень не любит”, - сказал Сушко.

По его мнению, это был рискованный шаг со стороны Кокса и Квасневского. В то же время, эксперт отметил, что у них не было другого выхода, поскольку это был их последний приезд в Украину до их отчета, который они должны огласить 15 октября.

“До 15 октября им нужен результат, поэтому они идут ва-банк и пытаются таким образом ускорить решение проблемы. Поэтому об окончательном решении было бы еще рано говорить”, - сказал Сушко, добавив, что процесс вышел на финишную прямую, но дойдет ли он до финишной точки, он не уверен.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление экс-премьера, в котором речь идет о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объяснила, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что Кокс и Квасневский 4 октября передали Президенту Януковичу ходатайство о помиловании "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".