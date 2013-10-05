Раде подсказали способ выезда Тимошенко на лечение – Богословская

Об этом в эфире «Шустер live» сообщила народный депутат от Партии регионов Инна Богословская, комментируя ситуацию вокруг экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

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«Польские коллеги прислали нам раздел в уголовно-процессуальном кодексе (Польши – ред.), который позволяет (выезжать заключенным за границу – ред.) в случае наличия необходимости в операции или в лечении», – сказала Богословская, сообщает НБН.

По ее словам, начальник колонии, при наличии у него медицинского заключения о состоянии здоровья заключенного, получит право обращаться в суд с ходатайством о предоставлении возможности такому заключенному проходить лечение за пределами тюрьмы.

«Суд, по ходатайству руководителя учреждения, в котором заключенный отбывает наказание, может приостановить исполнение наказания на весь период необходимый для лечения», – отметила нардеп.

Она добавила, что такое решение достаточно простое с точки зрения принятия большинством. «Мы можем принять эти изменения в уголовно-процессуальный кодекс в первом чтении и в целом», – уточнила Богословская.

При этом она подчеркнула, что такие изменения будут касаться не персонально Юлии Тимошенко, а всех заключенных в Украине, отбывающих наказание в тюрьмах.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера, в котором говорится о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объясняет, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко "для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу".