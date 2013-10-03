Квасневский надеется, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации c ЕС

20:25, 03 октября 2013
Политика
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Один из руководителей Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александр Квасневский надеется, что Украина в ноябре на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Пэт Кокс и Александр Квасьневский

Об этом после встречи с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в больнице в Харькове сказал Квасневский на ходу, отвечая корреспонденту УНИАН.

“Имеем надежду. Работаем над этим”, - сказал Квасневский в ответе на вопрос, подпишет ли Украина Соглашение об ассоциации c ЕС в ноябре.

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