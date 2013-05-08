Янукович отменил указ Ющенко

Об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайте Президента.

«Признать утратившим действие Указ Президента Украины от 29 сентября 2009 года № 775 «Об участии Украины в Многонациональной вертолетной инициативе», - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о присоединении Украины к Многонациональной вертолетной инициативе.

Ющенко своим указом образовал делегацию для участия в переговорах о заключении международных договоров о практических аспектах участия Украины в Многонациональной вертолетной инициативе.

В указе отмечалось, что решение принимается, исходя из обязательств Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций, а также принимая во внимание стратегическую цель Украины, определенную Законом «Об основах национальной безопасности Украины», - приобретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Также решение принимается исходя из того, что участие Украины в урегулировании вооруженных конфликтов в мире отвечает интересам поддержания международного мира, стабильности и безопасности, национальным интересам государства и учитывая совместное заявление Президента Украины и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 мая 2008 года.

Многонациональная вертолетная инициатива основана в марте 2008 года Великобританией и Французской Республикой и направлена на решение проблемы недостаточной обеспеченности вертолетами международных сил под эгидой НАТО, ЕС и ООН.