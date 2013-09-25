Украина выполняет все обязательства по сотрудничеству с НАТО - Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, рассказывая о своей встрече с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном Янукович рассказал , что это была традиционная встреча во время сессии ООН.

«Мы подвели итоги нашего сотрудничества. Украина в очередной раз выполняет свои обещания и свои принципы», - сказал он. В частности, он рассказал, что фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» уже отправился для участия в миссии «Океанский Щит» в рамках борьбы с морским пиратством.

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"Мы против того, чтобы было пиратство, и мы против того, чтобы похищались корабли, и Украина от этого неоднократно страдала, поэтому мы приняли такое решение", - сказал Янукович.

По его словам, во время встречи речь шла, в частности, об оборонной реформе в Украине и подготовке к Саммиту Украина-НАТО, который должен состояться в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, фрегат Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Сагайдачный" с вертолетом Ка -27 и группой специального назначения на борту 24 сентября отправился в поход с целью участия в антипиратских операциях в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана.

Об этом сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Во время морского перехода и после прибытия к месту назначения фрегат совершит непосредственную подготовку к выполнению задач операции по противодействию пиратству на море "Океанский щит" и операции ЕС "Аталанта" в районе, приближенном к проведению этих операций.

Кораблем командует капитан 2 ранга Роман Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 23-25 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.