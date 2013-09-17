Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" отправится бороться с морскими пиратами

В ближайшие дни фрегат “Гетман Сагайдачный” присоединится к участникам многонациональной операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара сообщил во время своего выступления на международной конференции “Роль международных организаций в национальной безопасности Украины”.

“Уже через несколько дней флагман Военно-Морских сил Украины фрегат “Гетман Сагайдачный” должен выйти из Севастополя, чтобы присоединиться к операции НАТО “Океанский щит” по борьбе с морским пиратством в районе Африканского рога и Аденского залива”, - сказал Кожара.

Он напомнил, что на рассмотрении Верховной Рады находится проект закона о ратификации соглашения между Украиной и НАТО об участии Украины в этой операции.

По словам Кожары, парламент планирует рассмотреть это соглашение 19 сентября.

Он также отметил, что в настоящее время прорабатываются предложения о привлечении Украины к миссиям и операциям под руководством ЕС.

“Украина владеет достаточным потенциалом, чтобы внести свой вклад в укрепление возможностей ЕС в контексте европейской глобальной безопасности”, - сказал Кожара.

Как отметил заместитель Генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, как только фрегат “Гетман Сагайдачный” завершит свое участие в операции “Океанский щит” в конце декабря, он сразу присоединится к участникам антипиратской операции ЕС “Аталанта”.

По словам Вершбоу, операция позволит надлежащим образом вывести борьбу с пиратством на новый уровень.

“Участие украинского флагманского корабля в таких совместных операциях покажет возможности Украины гибко сотрудничать с НАТО и ЕС”, - сказал он.