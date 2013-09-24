Команда СБУ стала победителем Чемпионата мира по многоборью телохранителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие профессиональные телохранители из 12 страны - из Украины, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Румынии, США.

Украину на международном турнире представляли команды профессионалов из специальных служб и правоохранительных органов, в частности – Управление госохраны Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины.

«В повседневной жизни участники турнира являются офицерами - они обеспечивают безопасность руководителей государства, известных политиков, «звезд» и других важных лиц», - отмечается в сообщении.

По результатам шести этапов соревнований победила команда СБУ (Центр специальных операций «А» в Автономной Республике Крым). На втором месте - команда Управления государственной охраны Украины. Третье место заняла команда Службы безопасности Президента Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе.

В программе Чемпионата были этапы: тактика и техника пешего сопровождения с выполнением приемов физической защиты; демонстрация приемов рукопашного боя; стрелецкие упражнения; преодоление полосы препятствий на автомобиле; поиск взрывных устройств в автомобиле; оказание первой медицинской помощи и эвакуация охраняемого лица, отмечается в сообщении.

Основная цель турнира бодигардов - повышение профессионального уровня подготовки, обмен опытом, укрепление взаимопонимания и сотрудничества, добавили в УГО.