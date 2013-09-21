Туркменского вице-премьера отправили в отставку из-за поведения сыновей

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение, такое решение было принято на расширенном заседании правительства после обнародованной главой МВД Туркмении информации. Как заявил на заседании министр внутренних дел Искандер Мулликов, двое сыновей и зять Мухаммедова неоднократно устраивали драки и скандалы в увеселительных заведениях Ашхабада, туристической зоне Аваза на туркменском побережье Каспия и даже на борту самолета.

По теме: СМИ: Владимир Кличко попал в драку в клубе

Мухаммедов курировал в правительстве торговлю и частное предпринимательство. Он был одним из старожилов туркменского правительства и работал в этой должности еще во времена первого президентского срока Бердымухамедова.

Указом главы государства вице-премьером правительства, управляющим делами аппарата президента и кабинета министров Туркменистана назначен Пальван Таганов, ранее работавший председателем госкомитета Туркменистана по туризму.

Также на расширенном заседании правительства президент уволил с формулировкой ”за недостатки в работе и использование служебного положения в личных целях” председателя государственного объединения ”Туркменгаллаонумлери” (Туркменская пшеничная продукция) Ялкапберды Чарыева, председателя госконцерна ”Туркменпагта” (Туркменский хлопок) Хакмурада Аннамурадова, а также председателя Главной государственной налоговой службы Аннаберды Мямикова.