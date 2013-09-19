МИД Украины выразил устный демарш советнику-посланнику посольства РФ

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, текст которого передан УНИАН.

«В этой связи, - говорится в заявлении, - и в контексте последних предвзятых высказываний представителя МИД РФ, 19 сентября с.г. в МИД Украины был вызван советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине и высказано устный демарш».

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Российской стороной было отмечено, что высказывания рядового сотрудника внешнеполитического ведомства РФ не имеют официального характера и подтверждено, что он вышел за рамки своих полномочий и «дипломатического языка».

В МИД Украины ожидают надлежащую реакцию руководства внешнеполитического ведомства России на такие высказывания.

«Рассчитываем также на такую оценку планируемого подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также развития равноправных отношений и взаимовыгодного сотрудничества ТС / ЕЭП, соответствующей духу стратегического партнерства между нашими странами.

В Украине не противопоставляют сотрудничество на европейском направлении и отношения с евразийским сообществом», заключено в заявлении.