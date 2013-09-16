Презентация монографии Дмитрия Олтаржевского «Основы и методы деятельности современных корпоративных медиа»

19 сентября состоится презентация книги Дмитрия Олтаржевского «Основы и методы деятельности современных корпоративных медиа » - совместный проект Института журналистики КНУ им . Т. Шевченко и Ассоциации Корпоративных Медиа Украины

Мероприятие состоится в 18.30 в Radisson Blu Hotel Kiev Podol ( г.Киев, ул . Братская, 17). Предварительная аккредитация обязательна (067-980-52-59 ) .

Монография Дмитрия Олтаржевского «Основы и методы деятельности современных корпоративных медиа » - первое в Украине комплексное научное исследование по данной теме : 312 страниц концентрированной теории и практики , 543 проанализированных научных источника, около 100 разобранных примеров и девять кейсов корпоративных медиапроектов.

В книге обобщен богатый опыт и теоретические наработки, обозначено место фирменной прессы в информационном пространстве, изучена ее история: от дореволюционной хозяйственно - кооперативной периодики и советских многотиражек до современных онлайн -проектов. На примере конкретных публикаций препарированы методы деятельности корпоративных СМИ: работа над текстами, выбор тематики, построение системы рубрик, заголовочного комплекса, использование жанровой палитры и многое другое. Изучен опыт лидеров рынка, в числе которых - практический кейс от «Фокстрот» с обучающим мультфильмом «Фокс и Трот спешат на помощь». Особенно ценны изложенные в книге подходы к оценке эффективности корпоративных медиа.

Автор монографии - Дмитрий Олтаржевский , известный теоретик и практик в сфере паблик рилейшнз , кандидат филологических наук , доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Института журналистики Киевского национального университета им. Т.Шевченко, автор более 30 научных статей и первого в Украине учебного пособия, посвященного корпоративным медиа. За его плечами 12-летний опыт работы в PR - структурах крупных компаний.

« Научная ценность этой работы заключается прежде всего в глубоком анализе и логической систематизации материалов, посвященных теории и принципам функционирования корпоративных медиа. Дмитрию Олтаржевского удалось объединить разрозненные исследования в единую структурированную систему, которая обобщает имеющиеся знания и представляет их в концентрированном виде. Кроме того, автор предлагает собственные оригинальные выводы и модели, дополняющие наши представления о феномене корпоративных медиа » , - сказал Валерий Иванов, доктор филологических наук, профессор , заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института журналистики Киевского национального университета им. Т.Шевченко.

«Сегодня миром правит не тот, кто владеет информацией, а тот, кто способен создавать собственный - действенный и интересный информационный контент. Все это касается и корпоративных медиа - новейшего PR -инструмента. Уверена , что читателям этой книги будет полезна не только теория, но и разложенные «по полочкам» технологии создания качественного контента и удачные кейсы реальных проектов современного бизнеса. В целом эта монография - весомый вклад в формирование научных основ в области корпоративных коммуникаций», - сказала Оксана Тодорова, президент Ассоциации корпоративных медиа Украины .

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы. Это крупнейший работодатель в непродуктовом ритейле (около 8000 сотрудников). В 2012 году торговая сеть «Фокстрот» победила в конкурсе лучших работодателей и получила «Премию HR-бренд Украина» за проект «Школа директоров».

*по данным GFK, 2012.