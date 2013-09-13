ЕС готов ускорить введение безвизового режима для украинцев — евродепутаты

Такое мнение в комментариях телеканалу БТБ высказали евродепутаты.

«Как только будет подписано Соглашение об ассоциации можно говорить о визовой либерализации. Этот вопрос полностью зависит от самой Украины. Финальной целью является полный отказ от виз и постепенно ее можно будет достичь», — сказал Яцек Сариуш-Вольский, депутат Европарламента от Польши, экс-президент Европарламента.

Европейские политики отмечают, что приближению безвизового режима содействуют реформы, которые проводят украинские власти для подписания Соглашения об ассоциации.

Его коллега, евродепутат Анна Гомес отметила, что ЕС готов ускорить переговоры о смягчении визового режима со странами Восточного партнерства, в частности с Украиной.

«Это очень важная тема для Украины, а также для других стран Восточного партнерства. Будут начинаться переговоры и есть возможность для быстрого ускорения смягчения визового режима для бизнесменов, туристов, общественных объединений, программ обмена, медиа и тому подобное. Эти люди должны получить преимущества, когда соглашение будет подписано», — сказала Анна Гомес.