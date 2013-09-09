Верховная Рада может обзавестись новыми фракциями - СМИ

Как пишет газета Коммерсантъ Украина (№139 от 9 сентября) со ссылкой на свои источники, законопроект о снижении до 15 человек порога, необходимого для формирования депутатских групп с правами фракций, уже готов и будет внесен в парламент в ближайшее время.

Это позволит создать в ВР две депутатских группы из числа внефракционных депутатов, которые будут сотрудничать с ПР, отмечает издание.

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"Законопроект о снижении порога для формирования групп будет зарегистрирован в Раде на следующей пленарной неделе (с 16 по 20 сентября) - это позволит создать две депутатские группы из числа мажоритарщиков. Цифра варьируется в диапазоне 14-15 человек", - сообщил источник в Партии регионов.

Он уточнил, что переговоры о составе и руководстве будущих групп еще продолжаются. "Одну группу стремится возглавить Игорь Рыбаков (внефракционный). Вторая создается под Игоря Еремеева (внефракционный), но не факт, что ее возглавит именно он", - подчеркнул собеседник газеты.

Издание напоминает, что правила формирования депутатских фракций и групп регулируются ст. 58 и ст. 59 закона "О Регламенте Верховной рады". Согласно документу, число депутатов в группе, которая приравнивается к фракции, не может быть меньше, чем в самой малочисленной фракции. Как известно, в ВР VII созыва самая немногочисленная фракция – КПУ - 32 народных депутата.

Отмечается, что политическое решение снизить порог было принято 4 сентября на встрече Президента Украины Виктора Януковича с народными депутатами фракции ПР. "Президент дал понять, что стоит углубить сотрудничество с внефракционными депутатами. Он сказал: "Людям, которые хотят с нами работать, надо предоставить такую возможность", - рассказал изданию один из депутатов ПР.

При этом первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов заверил, что переформатирование парламента произойдет уже "в ближайшее время". "Сейчас мне сложно сказать, будет ли создана одна большая депутатская группа или мы снизим планку для создания двух групп, но в любом случае мы должны дать возможность депутатам самоорганизоваться - мажоритарщики наконец-то поняли, что один в поле не воин", - заявил Чечетов.

Несмотря на заявления ПР, внефракционные депутаты утверждают, что с ними не ведутся переговоры о вхождении в группы. Между тем, представители оппозиционных фракций уверены, что инициатива ПР направлена против них. "Разговоры о том, чтобы снизить порог для депутатских групп, действительно ведутся. Я считаю, что эти действия направлены на раскол оппозиционных фракций", - заявил первый заместитель главы регламентного комитета Верховной Рады Валерий Карпунцов (УДАР).