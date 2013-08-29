Рыбак прогнозирует, что третья сессия ВР будет «наэлектризованной»

Такое мнение спикер выразил в интервью, которое транслировал телеканал “Рада”.

По теме: Рыбак ко Дню Независимости раздал награды милиционерам

“Уже прошел период адаптации многих депутатов, и я хочу верить в то, что уже много депутатов, которые впервые пришли в парламент, уже из учеников станут действительно депутатами и будут прислушиваться друг к другу. Третья сессия будет работать. Это будет непросто. Будут эмоции, будет «наэлектризованная» Верховная Рада, но я хочу, чтобы все это решалось через диалог между фракциями, руководителями фракций, депутатами”, - подчеркнул Рыбак.

Спикер отметил, что приближаются президентские выборы, а в парламенте есть “минимум, 5 кандидатов в президенты”.

“Конечно, они будут выступать, они будут друг друга критиковать, а все вместе будут искать поводы, чтобы покритиковать власть”, - предположил Рыбак.

Председатель парламента напомнил, что в конце ноября будет рассматриваться вопрос о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, это очень важный вопрос для Украины, потому что от его решения будет зависеть дальнейшее развитие нашего государства. В связи с этим народные депутаты в сентябре-октябре должны объединиться и принять еще ряд законов, в частности, о прокуратуре, о судоустройстве, а также об избирательном законодательстве.

Он напомнил, что 3 сентября откроется третья сессия парламента VII созыва.

“Я надеюсь, что 3 сентября мы откроем работу Верховной Рады и будем работать над законопроектами”, - добавил спикер.

Рыбак сообщил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано 1,5 тыс. законопроектов. По его словам, “где-то около 500 законов подали депутаты от большинства – от Партии регионов и КПУ, а 500 законопроектов подали три оппозиционных фракции, и около 200 законопроектов поданы Кабинетом министров Украины”.