К Тимошенко снова приехали Кокс и Квасневский

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники Тимошенко, которые дежурят перед больницей, кортеж автомобилей с представителями Европарламента заехал на территорию больницы до 9.30.

Сторонники экс-премьера встретили кортеж возгласами “Юле – свободу” (“Юлі - волю”).

По сведениям информированного источника в правоохранительных органах, встреча Кокса и Квасневского с Тимошенко началась в 10.00.