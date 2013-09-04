К Тимошенко снова приехали Кокс и Квасневский

11:03, 04 сентября 2013
Политика
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В ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыли руководители мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.

Сторонники экс-премьера встретили кортеж возгласами “Юле – свободу” / Фото : ДПСУ

Как сообщили корреспонденту УНИАН сторонники Тимошенко, которые дежурят перед больницей, кортеж автомобилей с представителями Европарламента заехал на территорию больницы до 9.30.

Сторонники экс-премьера встретили кортеж возгласами “Юле – свободу” (“Юлі - волю”).

По сведениям информированного источника в правоохранительных органах, встреча Кокса и Квасневского с Тимошенко началась в 10.00.

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