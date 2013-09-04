МИД Украины пока не собирается переводить Тимошенко в Германию

Об этом сообщил в среду глава украинского внешнеполитического ведомства Леонид Кожара, передает РИА-Новости.

Во вторник немецкие СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили, что в клинике "Шарите" уже готовят палату для бывшего премьера Украины, которая отбывает наказание по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ. По данным изданий, Тимошенко могут отправить в Германию до конца сентября этого года.

"Хочу сказать, что на уровне министерств иностранных дел вопрос о передаче (Тимошенко) не стоит", - сказал Кожара.

Тимошенко была осуждена в 2011 году за превышение полномочий при подписании газового контракта с Россией, уже более года она находится на лечении в городской больнице Харькова. За ее здоровьем следят как украинские медики, так и врачи берлинской клиники "Шарите", которые периодически приезжают на Украину. Ранее Германия заявляла, что может принять на лечение Тимошенко.

В конце ноября в Вильнюсе состоится саммит ЕС и стран, входящих в программу "Восточного партнерства". На этой встрече Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Германии и Европейском Союзе не скрывают, что условием подписания является решение проблемы Тимошенко. Ее осуждение рассматривают в Берлине и других европейских столицах как пример избирательности украинского правосудия, который противоречит условиям ассоциации с ЕС.

Президент Украины Виктор Янукович на минувшей неделе заявил, что вопрос лечения Тимошенко за границей на сегодняшний день не снимается с повестки дня, однако его решение невозможно без изменения законодательства.