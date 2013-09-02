Янукович готов завтра выступить в Раде, но с одним "но"

Об этом он заявил во время согласительного совета в понедельник.

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Рыбак во время выступления посоветовал оппозиции в дальнейшем согласовывать свои требования относительно выступающих на часе правительства, сообщает Украинская правда.

"Оппозиция должна собраться и согласовать свои мысли" , - сказал он на согласительном совете.

Рыбак указал на то, что Арсений Яценюк требует доклада по Украине-российской "торговой войне", а Виталий Кличко и Тягнибок отчета по госбюджету.

В свою очередь Тягнибок призвал спикера не манипулировать, потому что "Свобода" тоже готова обсуждать российско-украинские отношения.

"Послушав коллег мне стало грустно. И я сомневаюсь, что этот парламент будет активно работать", - возмутился Яценюк.

"Если мы хотим потерять время, то мы конечно можем послушать отчет МинЖКХ, но когда президент в своем интервью говорит о блокировании поставок, то позиция некоторых моих коллег напоминает позицию страуса: давайте спрячемся", - отметил он.

На вопрос Яценюка об участии президента в открытии сессии Рады во вторник, Рыбак ответил: "Я говорил с президентом. Он готов, но депутаты должны сделать все, чтобы он мог выступить " .

Также Рыбак предложил депутатам рассматривать вопрос бюджета после 16 сентября, когда Кабмин внесет проект закона.

На вопрос о выборах в проблемных округах спикер призвал депутатов собраться и определить дату, и тогда он поставит проект на голосование.