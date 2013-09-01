Рыбак: Драки в Раде должны уйти в историю

Драки между депутатами в Верховной Раде не редкость, заявил спикер парламента Владимир Рыбак журналистам в воскресенье, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что один раз я вынужден был проводить сессию в другом здании. Я этого очень не хочу, как и не допускаю, когда при отсутствии взаимопонимании вступают в силу кулаки", - сказал Рыбак.

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Он отметил, что после парламентских выборов в Верховную Раду пришло две трети новых людей, которые привнесли в парламент "много митинговщины".

Глава Верховной Рады считает, что депутаты должны плодотворно работать в комитетах, а представители оппозиции и большинства должны слышать друг друга. "Мы подходим к тому моменту, когда драки должны уйти в историю. Что касается блокирования - ну потолкайтесь. Драки - это позор для европейского государства. Мы не имеем права унизить наших людей, наше государство", - сказал cпикер.

Рыбак также отметил, что 3 сентября начнется третья сессия седьмого созыва Верховной Рады, на открытие которой, как ожидается, приедет президент.