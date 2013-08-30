Титушко и Сницарчук заключили мировое соглашение

Вадим Титушко, Сергей Приходько и Михаил Пшук признали себя виновным в совершении хулиганских действий и избиении журналистов Владислава Соделя и Ольги Сницарчук во время акций 18 мая в Киеве и заключили с ними мировое соглашение.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ сегодня во время судебного заседания огласила следственный судья Шевченковского районного суда Киева Лариса Радуцкая, заметив, что такое соглашение между обвиняемыми и потерпевшими было заключено 28 августа.

Радуцкая также отметила, что четвертый обвиняемый Андрей Ярошенко отказался заключить такое соглашение в связи с чем, в соответствии с нормами действующего законодательства, уголовное производство в отношении Титушко, Пшука и Приходько было выделено в отдельное производство.

Комментируя журналистам свой отказ от заключения мирового соглашения с потерпевшими журналистами, Ярошенко отметил, что не соглашается, что он совершал хулиганские действия и препятствовал журналистам исполнять их профессиональные обязанности. Однако он признал, что совершал грубое нарушение общественного порядка, о чем сейчас сожалеет.

“Да, я соглашаюсь, что нарушил общественный порядок... Я жалею, что там оказался и был в том месте”, - сказал Ярошенко, заметив также, что он сожалеет о том, что произошло с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинения еще трем лицам: Приходько, Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.