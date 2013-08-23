В Украину на три дня приедет министр иностранных дел Японии
24-26 августа в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Как сообщается, в понедельник, 26 августа, в 11:00 состоятся переговоры официальных делегаций МИД Украины и Японии под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды.
Прибытие аккредитованных представителей СМИ до 10:40. В начале заседания - протокольная фото- та видеосъемка (приглашаются только фото- и видеооператоры). Адрес: Михайловская пл., 1, МИД Украины, 3-й подъезд, комн. 616.
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На 12:15 запланирован подход к прессе министров иностранных дел Украины и Японии.
Прибытие аккредитованных представителей СМИ до 11:50. (Михайловская пл., 1, МИД Украины, холл на 1-м этаже).
Аккредитация на мероприятие проводится 23 августа до 17:00.
Телефоны для аккредитации: 238-17-20, 238-15-76.
Для входа в здание МИД просьба иметь при себе паспорт гражданина Украины и журналистское удостоверение, сообщили в Департаменте информполитики МИД.