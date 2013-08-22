Япония и Украина будут следить за ЧАЭС и «Фукусимой-1» из космоса

Япония и Украина намерены совместно следить за состоянием окружающей среды вокруг Чернобыльской АЭС и японской станции "Фукусима-1" с помощью специальных космических аппаратов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС ссылаясь на японскую газету "Никкэй".

По теме: Вода из "Фукусимы-1" после утечки могла попасть в океан

По данным издания, специалисты Токийского университета уже приступили к разработке миниатюрных спутников, которые позволят собирать информацию о районах, окружающих аварийные АЭС. С их помощью, в частности, можно будет определить степень распространения радиоактивных веществ, а также оценить эффект, который они оказали на живую природу. Как ожидается, космические аппараты будут выведены на орбиту с помощью украинской ракеты-носителя уже в 2014 году.