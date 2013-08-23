Яценюк думает, что дискуссии о ТС уместны на кухне пятой колонны

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что все политические силы Украины должны согласовать и проголосовать в Верховной Раде Украины все законопроекты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания политического этапа национального круглого стола “Понимание ради европейского будущего”.

По его словам, осталось 1,5 месяца для того, чтобы были приняты все законодательные акты, а также выполнены все без исключения требования для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По теме: Госсекретарь США от имени Обамы обратился к Украине

Яценюк подчеркнул, что некоторые политические силы сегодня ведут дискуссию, куда интегрироваться Украине. Он подчеркнул, что курс Украины на европейскую интеграцию является частью украинского законодательства, и оппозиция требует его выполнять, поскольку в законе Украины об основах внутренней и внешней политики четко указано, что Украина должна стать членом ЕС.

По мнению Яценюка, любые дискуссии о членстве Украины в Таможенном союзе или других союзах могут быть ни чем иным, “как дискуссиями на вольные темы на кухне политических сил, которые не представляют интересы народа Украины”.

Яценюк отметил, что в результате сегодняшнего круглого стола все законопроекты, которые необходимы для подписания Соглашения между Украиной и ЕС, должны быть проголосованы в ВР в целом как такие, которые согласованы всеми политическими силами.

“…Конечный срок для принятия всех актов законодательства и демонстрации юридической и политической воли относительно необходимости подписания этого соглашения — это полтора месяца. Именно столько мы имеем, чтобы поставить точку в выполнении всех критериев, которые стоят в повестке дня для подписания Соглашения между Украиной и ЕС”, - сказал Яценюк.

Он добавил, что европейские партнеры Украины и оппозиция высказываются за всеобъемлющий подход в принятии соответствующего законодательства. По словам Яценюка, не может быть так, что из 11 пунктов требований будет выполнено лишь 2, а все остальные не выполнены.

При этом Яценюк в очередной раз подчеркнул, что должен быть решен вопрос относительно лечения Юлии Тимошенко за рубежом, прекращения политических преследований, а также вопрос избирательного законодательства и реформирования правосудия.

Он также напомнил, что оппозиция намерена начать широкомасштабную кампанию по популяризации среди населения вступления в Европейский Союз.

По его словам, оппозиция уже начала информационную кампанию относительно европейского курса Украины на украинском телевидении. “Мы обратились ко всем украинским телеканалам с просьбой разместить соответствующие ролики, которые раскрывают, почему Украине необходимо двигаться к Европейскому Союзу. Также мы сегодня разговаривали с Юрием Луценко о необходимости того, чтобы начать в Украине широкую кампанию среди людей и раздавали им соответствующие материалы, которые бы популяризовали идею вступления в Европейский Союз, потому что наши северные соседи не спят и идея возобновления Советского Союза имеет уже свою имплементацию в стране”, - отметил Яценюк.

Он также подчеркнул, что за последние 2 года существенно возросла тенденция поддержки идеи относительно вступления в Европейский Союз. По его словам, 56% украинцев выступают за вступление Украины в ЕС.