У российской таможни нет комментариев относительно остановки украинского импорта

Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы Федеральной таможенной службы РФ Наталья Карасева.

«В Федеральной таможенной службе России по этому вопросу комментариев нет», - отметила она в комментарии Тиждень.ua.

Карасева также уточнила, что такая позиция ФМС - по состоянию на сегодня.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины обратилась к Николаю Азарову с просьбой как можно скорее посодействовать решению на межправительственном уровне проблем, которые начали возникать у украинских экспортеров на российской таможне.

Как отметили в Федерации, проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на таможне РФ начали возникать еще с 20-х чисел июля.

Руководство предприятий сообщало ФРУ о том, что у них возникали проблемы на российской таможне. Так, транспортные средства, которые перевозят продукцию украинских товаропроизводителей, на границе Российской Федерации подлежат беспричинной сплошной проверке, включая выгрузку, перевешивание груза и загрузку его назад.

В украинском Кабмине заявили, что правительство принимает меры для ликвидации проблем взаимной торговли с Россией

“Правительство работает в направлении ликвидации проблем, которые создаются во взаимной торговле, и его не нужно подталкивать к урегулированию таких ситуаций. Правительство само заинтересованно, чтобы все препятствия были устранены в интересах развития взаимной торговли”, - заявил пресс-секретарь премьера Азарова.