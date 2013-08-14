Милиция пресекла деятельность нескольких подпольных казино
Милиция пресекла преступную деятельность группы лиц, которые под видом проведения государственной лотереи наладили подпольный игорный бизнес.
Установлено, что злоумышленники создали ряд субъектов хозяйствования, которые действовали на территории некоторых областей Украины. При этом они заключили договоры на распространение государственной мгновенной лотереи с предприятием, которое имеет лицензию на этот вид деятельности. В дальнейшем, под видом проведения государственной лотереи, на базе легальных заведений по ее распространению, правонарушители наладили подпольный игорный бизнес, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины
Следственными подразделениями совместно с работниками Департамента борьбы с экономической преступностью и Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины проведено более 30 обысков в офисах предприятий и игровых залах в г. Киеве и г. Одессе, в ходе которых изъято более 400 игровых автоматов, около 300 системных блоков.
По факту незаконного занятия игорным бизнесом открыто уголовное производство, проводится досудебное следствие.