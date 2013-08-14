Милиция пресекла деятельность нескольких подпольных казино

Установлено, что злоумышленники создали ряд субъектов хозяйствования, которые действовали на территории некоторых областей Украины. При этом они заключили договоры на распространение государственной мгновенной лотереи с предприятием, которое имеет лицензию на этот вид деятельности. В дальнейшем, под видом проведения государственной лотереи, на базе легальных заведений по ее распространению, правонарушители наладили подпольный игорный бизнес, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины

Следственными подразделениями совместно с работниками Департамента борьбы с экономической преступностью и Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины проведено более 30 обысков в офисах предприятий и игровых залах в г. Киеве и г. Одессе, в ходе которых изъято более 400 игровых автоматов, около 300 системных блоков.

По факту незаконного занятия игорным бизнесом открыто уголовное производство, проводится досудебное следствие.