В центре Одессы обнаружено подпольное казино

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, оперативники областного управления по борьбе с экономической преступностью во взаимодействии с сотрудниками следственного управления ГУ МВД и прокуратуры Одесской области пресекли незаконную деятельность подпольного казино, расположенного в помещении известного клуба на улице Гоголя.

В рамках начатого уголовного производства по факту занятия игорным бизнесом, который запрещен на территории Украины, правоохранители осуществили «оперативную закупку», а в дальнейшем провели санкционированный обыск нежилых помещений клуба.

По теме: На Киевщине будут судить организатора подпольного казино

«На момент визита следователей и оперативников в помещениях игорного заведения находилось около десятка человек - игроков и обслуживающего персонала.

В ходе проведенных следственных мероприятий у правонарушителей обнаружены и изъяты 2 рулетки и 3 покерных стола, комплекты игральных карт и фишки, а также денежные средства, которые использовались в игре, сообщили в отделе.

В частности, обыск проводился на втором этаже клуба, где и располагалось подпольное казино площадью около 200 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по данному факту следственным управлением ГУ МВД в области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом), сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, его ход контролируется руководством прокуратуры области.

Кроме того, прокуратурой инициируется вопрос о закрытии развлекательного заведения, в связи с нарушением действующего законодательства.

Справка УНИАН. С мая 2009 года в Украине запрещен игорный бизнес и участие в азартных играх на основании закона «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Санкция ч. 1 ст. 203-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 560 тыс. грн с конфискацией игрового оборудования.