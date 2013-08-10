МИД Украины всегда избегал резких заявлений в адрес Азербайджана - газета
Украинский МИД никак не отреагировал на сообщение внешнеполитического ведомства Азербайджана о введении запрета на въезд в свою страну 335 гражданам, среди которых - восемь украинцев.
"На Михайловской говорят, что это не в их компетенции", - сообщает ZN.UA, ссылаясь на статью журналиста Владимира Кравченко, который также оказался в списке персон нон грата вместе с несколькими своими коллегами, с которыми он находился в командировке в Армении и Нагорном Карабахе в сентябре 2010 года.
По его информации, после обнародования списка украинское посольство в Баку направило запрос в местный МИД с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа нет до сих пор.
"Осторожная позиция Киева - традиционная линия поведения по отношению к Баку: украинский МИД всегда избегал резких заявлений в адрес Азербайджана", - считает журналист.
По его словам, строя планы энергетического сотрудничества, активно поставляя оружие этому южнокавказскому государству, Киев с оглядкой выстраивает свои отношения с Баку.
Так, обозреватель напомнил, что даже когда в январе-феврале этого года во время разгона массовых акций протеста азербайджанская власть допустила серьезные нарушения прав человека, Украина, будучи действующим председателем ОБСЕ, не сделала ни одного заявления.
Напомним, в начале августа Азербайджан объявил персонами нон грата 7 украинских журналистов: Анну Мамонову, Варвару Жлутенко, Надежду Базеву, Владимира Кравченко, Ирину Ковальчук, Олега Кулика, Александра Волощуку, а также секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева, который в 2007 году был наблюдателем на выборах в Нагорном Карабахе.