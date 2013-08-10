МИД Украины всегда избегал резких заявлений в адрес Азербайджана - газета

"На Михайловской говорят, что это не в их компетенции", - сообщает ZN.UA, ссылаясь на статью журналиста Владимира Кравченко, который также оказался в списке персон нон грата вместе с несколькими своими коллегами, с которыми он находился в командировке в Армении и Нагорном Карабахе в сентябре 2010 года.

По его информации, после обнародования списка украинское посольство в Баку направило запрос в местный МИД с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа нет до сих пор.

"Осторожная позиция Киева - традиционная линия поведения по отношению к Баку: украинский МИД всегда избегал резких заявлений в адрес Азербайджана", - считает журналист.

По его словам, строя планы энергетического сотрудничества, активно поставляя оружие этому южнокавказскому государству, Киев с оглядкой выстраивает свои отношения с Баку.

Так, обозреватель напомнил, что даже когда в январе-феврале этого года во время разгона массовых акций протеста азербайджанская власть допустила серьезные нарушения прав человека, Украина, будучи действующим председателем ОБСЕ, не сделала ни одного заявления.

Напомним, в начале августа Азербайджан объявил персонами нон грата 7 украинских журналистов: Анну Мамонову, Варвару Жлутенко, Надежду Базеву, Владимира Кравченко, Ирину Ковальчук, Олега Кулика, Александра Волощуку, а также секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева, который в 2007 году был наблюдателем на выборах в Нагорном Карабахе.