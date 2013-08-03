Азербайджан объявил персонами нон грата 8 украинцев

Азербайджан объявил персонами нон грата восьмерых граждан Украины.

В частности, фамилии украинцев значатся в обнародованном Министерством иностранных дел Азербайджана списке иностранцев, объявленных персонами нон грата за незаконное посещение Карабахского региона, который Баку считает оккупированной Арменией территорией.

Так, в список вошли 7 украинских журналистов: Анна Мамонова, Варвара Жлутенко, Надежда Базева, Владимир Кравченко, Ирина Ковальчук, Олег Кулик, Александр Волощук, а также секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который в 2007 году был наблюдателем на выборах в Нагорном Карабахе.

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Как сообщал УНИАН, всего в списке людей, которые отныне будут считаться персонами нон грата в Азербайджане, - 335 фамилий. Большинство из них – граждане России.

Также среди вошедших в список, в частности, бывший представитель ЕС по Южному Кавказу Питер Семнеби, бывшая вице-спикер британской Палаты лордов баронесса Кэролайн Кокс, несколько депутатов Национальной ассамблеи Франции, итальянский певец Аль Бано, испанская певица Монсеррат Кабалье, отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров и другие.

Армения и Азербайджан противостоят друг другу из-за Нагорного Карабаха. Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР), что официальный Баку счел незаконным.

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по мирному урегулированию. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.