Азаров возмущен "бескультурьем" панков из Bloodhound Gang

Об этом Азаров сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Новый посол США, насколько мне известно, публично выразил свое отношение к этому возмутительному факту. Я же считаю, что это не только возмутительно, но и показатель крайне низкой культуры, а точнее, бескультурья исполнителей и тех, кто пригласил их на концерт", - отметил Азаров.

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Он считает, Министерство культуры Украины в будущем должно утвердить документ, строго регламентирующий недопустимость подобных действий на публичных мероприятиях.

"Ну, а правоохранительные органы должны действовать в соответствии с законодательством. Этим людям необходимо запретить въезд в Украину навсегда", - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля совершил действия, которые были расценены как надругательство над государственным флагом.

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства американскими музыкантами над Государственным флагом Украины - по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и ч. 1 статьи 338 УК («Надругательство над государственными символами»).

В Министерстве иностранных дел Украины назвали неприемлемыми действия американской группы. «Подобным действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет оправдания никакими так называемыми «эпатажами»», - подчеркнули в МИД.

В Посольстве США в Украине считают дерзким и оскорбительным надругательство над национальными символами музыкантами группы Bloodhound Gang.

Служба безопасности Украины на 5 лет запретила Хасселхоффу въезд в Украину за осквернение национальных символов.