Россия может последовать примеру Украины в истории с Bloodhound Gang

Об этом сообщил в пятницу РИА Новости начальник подмосковного управления ФМС Олег Молодиевский.

"Я знаю, что этот вопрос прорабатывается коллегами, и я думаю, что въезд им будет закрыт. За такие действия, за неуважение символики страны однозначно нужно закрывать",- сказал Молодиевский.

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Как сообщалось ранее, бас-гитарист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерте в Одессе надругался над российским флагом, после чего группе было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, а рок-музыканты покинули российскую территорию по предписанию властей.

Напомним также, что Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля совершил действия, которые были расценены как надругательство над государственным флагом Украины. Позже, 6 августа 2013 года СБУ сообщила о принятии решения запретить басисту въезд в Украину сроком на пять лет.