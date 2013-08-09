Россия может последовать примеру Украины в истории с Bloodhound Gang
Федеральная миграционная служба (ФМС) России прорабатывает вопрос о закрытии на пять лет въезда в страну участникам группы Bloodhound Gang, один из музыкантов которой оскорбил российский флаг.
Об этом сообщил в пятницу РИА Новости начальник подмосковного управления ФМС Олег Молодиевский.
"Я знаю, что этот вопрос прорабатывается коллегами, и я думаю, что въезд им будет закрыт. За такие действия, за неуважение символики страны однозначно нужно закрывать",- сказал Молодиевский.
По теме: Российские панки: реакция на осквернение американцами флага РФ слишком резкая
Как сообщалось ранее, бас-гитарист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерте в Одессе надругался над российским флагом, после чего группе было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, а рок-музыканты покинули российскую территорию по предписанию властей.
Напомним также, что Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля совершил действия, которые были расценены как надругательство над государственным флагом Украины. Позже, 6 августа 2013 года СБУ сообщила о принятии решения запретить басисту въезд в Украину сроком на пять лет.