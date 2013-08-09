Янукович поблагодарил Кучму за демократию

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Украины (1994-2005 годы) Леонида Кучму и председателя Киевской горгосадминистрации (1996-2006 годы) Александра Омельченко по случаю 75-летия.

“Как Президент Украины в 1994-2005 годах, ответственный и принципиальный политик, Вы внесли весомый вклад в развитие государственности, консолидацию украинского общества и становление демократии”, - говорится в поздравлении Кучме, текст которого размещен на сайте Президента.

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Янукович также пожелал: “Пусть судьба всегда щедро улыбается Вам, а в будущем ждет много наполненных полезными делами и земными радостями лет”.

В поздравлении Омельченко отмечается: “Ваш трудовой путь - пример самоотверженного служения на благо родной столицы и Украины. На этой стезе Вы завоевали авторитет и признание как мудрый руководитель, умелый организатор и профессионал своего дела”.