Кучма и Омельченко принимают поздравления
09:44, 09 августа 2013Политика
1542 0
Рыбак поздравил Кучму и Омельченко с 75-летними юбилеями.
Кучма и Омельченко сегодня празднуют
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил с 75-летними юбилеями Президента Украины (1994-2004 годы) Леонида Кучму и советника председателя Верховной Рады Украины, председателя Киевской городской государственной администрации (1996-2006 годы) Александра Омельченко.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
В то же время на официальном сайте ВР не обнародованы тексты поздравлений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter