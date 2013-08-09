Кучма и Омельченко принимают поздравления

Рыбак поздравил Кучму и Омельченко с 75-летними юбилеями.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил с 75-летними юбилеями Президента Украины (1994-2004 годы) Леонида Кучму и советника председателя Верховной Рады Украины, председателя Киевской городской государственной администрации (1996-2006 годы) Александра Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. В то же время на официальном сайте ВР не обнародованы тексты поздравлений.

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